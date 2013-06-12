Мін‘юст: новий КПК розвантажив СІЗО

З набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу в Україні в чотири рази скоротилась кількість осіб, які щомісяця надходять до слідчих ізоляторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Олександр Лавринович сказав у своєму виступі на парламентських слухання на тему: “Стан дотримання прав людини в Україні”.

За його словами, якщо до введення в дію нового Кримінального процесуального кодексу України в середньому за місяць до СІЗО надходило близько 4 тисяч заарештованих, то сьогодні їх близько 900 осіб.

Міністр підкреслив, що також скоротилась чисельність осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах.

“В порівнянні з 2011 роком це скорочення на 12 тисяч 759 осіб, тобто практично на третину”, - наголосив Лавринович.

Водночас він підкреслив, що актуальним є питання захисту прав осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах та в установах виконання покарань.

“Є чимало проблем”, - зауважив Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, новий КПК України набрав чинності 20 листопада 2012 року.