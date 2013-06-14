У Лук’янівському СІЗО помирає хворий на СНІД

Всеукраїнська мережа правової допомоги звертається до Державної пенітенціарної служби з проханням перевести хворого на СНІД з Лук’янівського СІЗО до спеціалізованої медичної установи для проведення обстеження і надання необхідної медичної допомоги.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі мережі, діяльність якої координує Харківська правозахисна група за підтримки міжнародного фонду “Відродження”.

У повідомленні з посиланням на адвоката Всеукраїнської мережі правової допомоги Юрія Овсієнка зазначається, що “через ненадання належної медичної допомоги в Лук’янівському СІЗО може померти затриманий”.

За його словами, “затриманий С. хворий на СНІД у дуже гострій стадії, тому без надання комплексної медичної допомоги його життя може обірватися будь-якої миті від найменшої застуди”. “Зараз затриманий не має умов для належного лікування і харчування. Справа С. перебуває на перегляді, а тому не вимагає обов’язкового тримання під вартою”, - заявляє адвокат.

Всеукраїнська мережа правової допомоги просить Державну пенітенціарну службу перевести С. до спеціалізованої медичної установи для проведення обстеження і надання необхідної медичної допомоги.

Правозахисники звертаються до правоохоронних і судових органів з проханням розглянути можливість зміни запобіжного заходу для С., а також запобігти новим порушенням статті 5 Європейської конвенції.