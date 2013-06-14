Лави міліції поповнилися на 996 офіцерів. Фото

14 червня лави української міліції поповнилися на 996 молодих офіцерів у лейтенантських погонах. У Національній академії внутрішніх справ (НАВС) свято – Випускний 2013.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, серед почесних гостей на урочистому заході був присутній перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, ректор Національної академії внутрішніх справ Валентин Коваленко, керівний склад апарату Міністерства, науково-педагогічний склад академії, почесні гості, ветерани, рідні та близькі випускників.

«Сьогодні одна з найвизначніших дат у пам’яті наших молодих колег. Віднині у Вас, дорогі діти, починається самостійне життя. Кожен із Вас свідомо присвятив свою життєву долю нелегкій міліцейській службі. Наш колектив розраховує на вашу молодість, енергію та неординарні підходи до вирішення проблем», – сказав Віктор Дубовик.

Окрім цього, Дубовик зазначив, що майже тисячу курсантів стали лейтенантами і будуть направлені на роботу до органів внутрішніх справ. Своїх спеціалістів, професійних фахівців отримають підрозділи кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчі, експерти. Основна ж особливість цього випуску в тому, що це перший випуск, з яким проводили навчання, коли набув чинності новий КПК.

За понад 90-річну історію існування Академії справжні фахівці своєї справи, доктори наук, професори та заслужені працівники освіти України поділилися своїми знаннями та професійними здобутками понад з 58 тисячами випускників. Більша частина з яких, поповнили ряди правоохоронців не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах. Багато з колишніх курсантів очолили вищі апарати управління, досягли високих офіцерських звань.

Останні настанови своїм підопічним висловив і ректор Національної академії внутрішніх справ Валентин Коваленко: «Дорогі діти, будьте гідними високої благородної місії, завжди пам’ятайте, що головними рисами правозахисника була, є і залишається справедливість, чесність і людяність. Вірю, що випускники 2013 року сумлінною службою, достойно продовжать справу своїх попередників. Будьте принциповими, відповідальними, чуйними і бездоганними, завжди – і у професійній діяльності і в повсякденному бутті».

За християнською традицією голова Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями Архієпископ Білоцерківський та Богуславський Августин помолився за випускників та благословив у нове життя.

На завершення заходу перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик вручив дипломи з відзнакою найкращим курсантам навчального закладу.



Фото: МВС України

«Хай щастить Вам, дорогі випускники, на життєвих дорогах, хай завжди прихильною буде до Вас доля, як у службі так і особистому житті, - наостанок, зазначив Валентин Коваленко.