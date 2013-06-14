Чиновник вимагав 240 тис. грн за акт на землю

У Дніпропетровській області затримано чиновника, який вимагав 240 тисяч гривень хабара.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області, хабар вимагав та частково отримав виконуючий обов’язки керівника «Управління Державного земельного агентства» одного з районів області.

Свою роботу, по оформленню і видачі акту на право власності земельної ділянки площею у 20 соток місцевому мешканцю, чиновник оцінив у 240 тисяч грн.

Під час отримання першої частини хабара, 120 тис. грн, посадовець був затриманий працівниками Державної служби боротьби з економічними злочинами. Гроші вилучені. Зловмисник затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчим управлінням ГУМВС відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.