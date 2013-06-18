У Керчі майстер із встановлення вікон грабував і вбивав своїх клієнтів

У Керчі вранці 25-річний молодик ставив пластикові вікна, а вночі він повертався до осель клієнтів, щоб забрати гроші. Небажаних свідків позбавляв життя. Він позбавив життя щонайменше трьох людей. Підозрюваного вже доправили на психіатричну експертизу.

Бездушне тіло сімдесяти чотирирічного чоловіка жінка знайшла за кілька годин після того, як із дому пішов майстер, що встановлював у будинку пластикові вікна. Згодом вона з'ясувала, щзо з оселі пропали заощадження - кілька тисяч гривень. Уже наступного дня правоохоронці затримали 25-річного майстра. Людей він вбивав німецьким штик-ножем.

Правоохоронці з'ясували, що молодик убив ще двох жінок – пенсіонерку та бухгалтера приватної фірми, яким засклив балкон. До помешкань він повертався вночі, щоби забрати гроші та коштовності, які помітив удень. У приміщення залазив через власноруч встановлені вікна та балкони. Небажаних свідків просто зарізав.

У міліцейському відділку чоловік пояснив, чому вбивав. Каже, що часто дивився серіал про серійного вбивцю.

Торік чоловіка судили за крадіжку прикрас із ювелірного магазину. Тоді йому дали умовний строк. Тепер після трьох убивств чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Але чи можна його судити, має визначити психіатрична експертиза. Її вже призначили.

ТСН

