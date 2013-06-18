6 людей згоріли у власному будинку

У Луганську під час пожежі загинуло 6 осіб, із них 3 дитини. Трагедія сталася 18 червня в одному з приватних житлових будинків.

Як повідомили УНІАН в Державній службі з надзвичайних ситуацій України, ще одна людина постраждала. Її госпіталізовано.

Причину пожежі встановлюють.

За минулу добу в Україні сталося 155 пожеж, в яких загинуло 8 осіб.