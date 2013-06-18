В Одесі вбили чоловіка і підпалили його у сміттєвому контейнері

09:57, 18 червня 2013
Кримінал
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Ведеться слідство

В Одесі вбили чоловіка і підпалили його у сміттєвому контейнері. За гарячими слідами правоохоронці встановили і затримали підозрюваного у вчиненому злочині.

Про це УНІАН повідомили у Відділі із зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 17 червня о 22:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від громадянки про те, що в провулку Волзькому загорівся сміттєвий контейнер. Жінка також повідомила, що усередині контейнера міститься людина.

На місце прибула слідчо-оперативна група Приморського райвідділу міліції і встановила, що в сміттєзбірнику справді міститься обгорілий труп чоловіка. Зараз співробітники міліції встановлюють обставини події.

Почато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.

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