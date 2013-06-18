У Сумах пограбували суддю
Нападників затримано
У Сумах троє чоловіків здійснили напад на суддю Зарічного районного суду обласного центру.
Як повідомила УНІАН керівник сектору по зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, напад стався в районі залізничного вокзалу о третій годині ночі 17 червня.
За її словами, нападники ударили ногою в спину 28-річного суддю та відібрали пакет, у якому були черевики, а також мобільний телефон.
Невдовзі нападників було затримано. Ними виявилися непрацюючі місцеві жителі 1986, 1990 та 1992 років народження, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством).
Наразі призначено судово-медичну експертизу, проводяться інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.
Хід досудового слідства контролюється прокуратурою Сумської області.