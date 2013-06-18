Брата екс-депутата заарештували за викрадення двох черниць - ЗМІ

Сьогодні міліція затримала Сергія Бута, брата екс-нардепа Юрія Бута, за підозрою у викраденні настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяни Шамайло) та її помічниці.

Про це повідомляє ТСН.

Як відомо, Калісфенія та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі чотири доби. Вчора ввечері вони повернулися назад і поки не давали коментарів пресі щодо свого місцеперебування.

Нагадаємо, за фактом зникнення черниць було відкрито кримінальну справу за ст 115 "Умисне вбивство".