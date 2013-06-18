Брата екс-депутата заарештували за викрадення двох черниць - ЗМІ
17:24, 18 червня 2013Кримінал
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Було відкрито кримінальну справу
Сьогодні міліція затримала Сергія Бута, брата екс-нардепа Юрія Бута, за підозрою у викраденні настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяни Шамайло) та її помічниці.
Про це повідомляє ТСН.
Як відомо, Калісфенія та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі чотири доби. Вчора ввечері вони повернулися назад і поки не давали коментарів пресі щодо свого місцеперебування.
Нагадаємо, за фактом зникнення черниць було відкрито кримінальну справу за ст 115 "Умисне вбивство".
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