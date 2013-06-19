Олег Скрипка потрапив у ДТП

18 червня у Києві музикант Олег Скрипка на мотоциклі збив людину.

За словами менеджера музиканта, це сталося біля одного з кладовищ на околиці столиці. Скрипка через погану оглядовість вчасно не побачив пішохідний перехід, яким йшла сім'я з дитиною. Співак загальмував за 10 метрів до них і спеціально завалив байк. Сам він злетів з мотоцикла, але той за інерцією трохи проїхав і зачепив жінку. Помічники співака стверджують, що життю постраждалої нічого не загрожує, в неї лише незначні забиття.

У міліції повідомили, що співак здав аналізи, які підтвердили, що він був тверезий.

ТСН.ua