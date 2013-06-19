Донецькі міліціонери виявили у шаурмі тарганів

У Донецьку правоохоронці під час перевірки фастфуду виявили у шаурмі тарганів.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, у відділ ветеринарної міліції надійшло повідомлення про те, що на одній з точок швидкого харчування, розташованій на території Калінінського ринку в Донецьку, ведеться торгівля в умовах повної антисанітарії, та ще й неякісними продуктами.

За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу ветеринарної міліції ГУ МВС області Сергія Шинкарьова, як тільки продавці помітили міліціонерів, то відразу ж припинили свою роботу і закрили кіоск із хот-догами та шаурмою. Як з'ясувалося, необхідних документів на точці не було. Зате крізь не досить чисте скло добре було видно тарганів.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу Калінінського райвідділу міліції Донецька для встановлення особи власника підозрілого місця громадського харчування і притягнення його до відповідальності. Власницю торгівельної точки виявилася 60-річна місцева мешканка. Зараз вирішується питання про притягнення її до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП України (порушення порядку провадження господарської діяльності).