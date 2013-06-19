Бабуся хотіла передати онуку в колонію варення з амфетаміном
10:33, 19 червня 2013Кримінал
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Передачу вилучили
Бабуся ув'язненого з Харківської колонії №43 намагалася передати онукові за ґрати полуничне варення з амфетаміном.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області, в сиропі інспектор помітив порошкоподібні кристали білого кольору. Підозрілі солодощі були вилучені з посилки.
Про даний факт пенітенціарії повідомили в Орджонікідзевський райвідділ міліції Харкова і передали туди вилучені солодощі.
Міліція відкрила кримінальне провадження та призначила проведення експертизи. Згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в Харківській області, в полуничному варенні міститься психотропна речовина метамфетамін, маса якого становить 0,0452 грам.
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