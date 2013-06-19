Бабуся хотіла передати онуку в колонію варення з амфетаміном

Бабуся ув'язненого з Харківської колонії №43 намагалася передати онукові за ґрати полуничне варення з амфетаміном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області, в сиропі інспектор помітив порошкоподібні кристали білого кольору. Підозрілі солодощі були вилучені з посилки.

Про даний факт пенітенціарії повідомили в Орджонікідзевський райвідділ міліції Харкова і передали туди вилучені солодощі.

Міліція відкрила кримінальне провадження та призначила проведення експертизи. Згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в Харківській області, в полуничному варенні міститься психотропна речовина метамфетамін, маса якого становить 0,0452 грам.