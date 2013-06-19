Ревнивий чоловік задушив свою дружину
11:16, 19 червня 2013Кримінал
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Під час сварки
У Вінницькій області правоохоронці за підозрою у вбивстві жінки затримали її чоловіка.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 36-річний чоловік в одному із селищ області на подвір’ї власного домогосподарства під час сварки на ґрунті ревнощів задушив 24-річну дружину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Відомо, що затриманий раніше уже мав проблеми із законом.
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