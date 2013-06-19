Мати залишила новонароджену дитину на кладовищі

В одному із сіл Липовецького району Вінницької області на кладовищі знайшли тіло новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у результаті проведення слідчих дій встановлено, що 28-річна жінка ввечері 9 червня на території кладовища самостійно народила живу дівчинку. Після чого, як зазначають в міліції, жінка поклала немовля в поліетиленовий пакет і залишила на кладовищі.

Згодом тіло дівчини виявили мешканці села.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).