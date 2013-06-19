На Харківщині виявили завод з виробництва неякісного пального

У Харківській області на території одного з фермерських господарств виявили міні-завод, де здійснювалася незаконна переробка нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МУС України, головною сировиною, яку місцеві бізнесмени використовували для здійснення незаконної діяльності, був газоконденсат. Правоохоронці провели на території заводу санкціонований обшук.

Під час його проведення було зафіксовано факт заправки вантажного автомобіля із причепом підробленими нафтопродуктами, призначеними для подальшої реалізації.

Як встановили працівники міліції під час збору первинного матеріалу, всього на заводі зберігалося близько 80 кубометрів готової нафтопродукції. Вона була вилучена та направлена на дослідження до експертів-криміналістів.

Наразі діяльність підприємства зупинена, територія заводу знаходиться під охороною.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Заняття таким нелегальним бізнесом карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.