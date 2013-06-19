У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати держвиконавців

У Кривому Розі співробітники Саксаганського райвідділу міліції затримали 31-річного чоловіка, який погрожував підірвати держвиконавців.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 18 червня «при спробі співробітників державної виконавчої служби виконати рішення суду чоловік не відчинив двері квартири, де проживав з матір’ю, заявивши, що в разі спроби зайти до приміщення він підірве дві гранати».

На місце події прибули співробітники міліції, вибухо-технічної служби ГУМВС в області та державної служби з надзвичайних ситуацій. Вибухових пристроїв у квартирі не знайшли.

Як з’ясувалося, держвиконавці прийшли до помешкання на підставі постанови суду про виселення мати та сина з вищевказаної квартири за неповернення банківського кредиту в сумі 720 тис. грн. Квартира була оформлена як застава.

Слідчим відділом Саксаганським РВВС відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) КК України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.