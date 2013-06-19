У Криму міліція піймала «коронованих авторитетів»

Співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали в Криму двох так званих "злодіїв у законі" й ще трьох видворили з України із забороною в'їзду. "Короновані авторитети" впливали на тіньовий бізнес, зокрема, пов'язаний із контрабандою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Києві заступник начальника ГУБОЗ МВС України Віталій Стрижак.

"Днями в Криму співробітники ГУБОЗ затримали "злодіїв у законі", які незаконно перебували на території нашої держави. Затримано 5 осіб", - сказав Стрижак.

За словами заступника начальника ГУБОЗ, "злодій у законі", відомий у кримінальних колах як "Сєнька Самарський", - раніше судимий, прибув в Україну з метою перерозподілу сфер впливу. Він, а також кримінальні авторитети "Чіру" і "Мамуло" видворені за межі України, їм заборонено в'їзд до країни на три роки. Ще стосовно двох "злодіїв у законі" - "Принца" і "Катома" - відкрито кримінальні провадження.

Стрижак уточнив, що серед нейтралізованих коронованих авторитетів "Принц" - громадянин України. "Останні два роки він перебував у місцях позбавлення волі. Підготовлено документи на те, щоб позбавити його громадянства України", - повідомив заступник начальника главку.

Він розповів, що "злодій у законі" "Чіру" - громадянин Греції, інші - громадяни Росії. Всі вони, окрім "Сєньки Самарського", - уродженці Грузії.

На запитання про те, на який тіньовий бізнес впливали в Криму ці люди, заступник начальника ГУБОЗ відповів уникливо, але дав зрозуміти, що крім кримінального бізнесу, пов'язаного з майновими злочинами, вони були причетні до впливу на контрабанду за допомогою морських суден.

Також Стрижак розповів, що ці "злодії в законі" належать до клану, ворожого клану кримінального авторитета "Діда Хасана" — Аслана Усояна, недавно вбитого снайпером у Москві.

Разом із тим, заступник начальника ГУБОЗ заявив про відсутність інформації про те, що приїзд цих людей в Україну пов'язаний якимсь чином із вбивством "Діда Хасана".