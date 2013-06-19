Міліція затримала 4 учасників конфлікту на агрофірмі Корнацького

Міліція затримала 4 підозрюваних у скоєнні хуліганських дій із застосуванням зброї на полях біля села Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області.

Як повідомили УНІАН в управлінні МВС України в Миколаївській області, в одного із затриманих вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль і газово-шумовий пістолет, які зараз направлені на дослідження.

Співробітники міліції також звертаються до громадян з проханням надати допомогу в ідентифікації осіб, які скоїли хуліганські дії, й у встановленні обставин безладів із застосуванням зброї на полях біля села Чаусове-2.

За даними відомства, для повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження за фактом скоєння хуліганських дій на території с. Чаусове-2 створена посилена слідчо-оперативна група міліції, до складу якої увійшли досвідчені співробітники слідства, оперативного блоку і експертної служби. Зараз правоохоронці здійснюють заходи щодо ідентифікації осіб, які брали активну участь в порушенні громадського порядку, вивчається роль і ступінь участі кожного.

"Значна увага приділена виявленню і вилученню всіх видів зброї, що застосовувалася під час сутички, з'ясовуються причини, за яких у громадян, які були учасниками зіткнення, при собі були дерев'яні палиці, залізні труби, сокири та інші предмети домашнього ужитку", - повідомляє УМВС області.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня вранці екс-кандидат у народні депутати від ОО ”Батьківщина” в скандальному мажоритарному окрузі №132 Аркадій Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» .

За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків із пістолетами і помповими рушницями здійснили спробу проникнути на територію підприємства”.

Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Всього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять чоловік.

Вдень на прес-конференції Корнацький заявив, що збройний напад кількох десятків молодиків на його агрофірму (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області) інспіровано владою і має суто політичний характер.

18 червня Миколаївська облдержадміністрація заявила, що ТОВ «Агрофірма Корнацьких» незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га.

Міліція подію в селі Чаусове-2 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї), карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Довідка УНІАН. Корнацький – кандидат у мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батькивщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.

У ніч на 2 листопада 2012 року після первинного підрахунку голосів в 132-му окрузі, коли лідирував представник опозиції Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силоміць виводили присутніх із приміщення ОВК, били шибки.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що під час зіткнення постраждали від побоїв, а також від сльозогінного газу, нібито застосованого прихильниками Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу.

5 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132.