Кабмін пропонує вдосконалити процедуру виконання судових рішень

Кабінет міністрів пропонує зміни до чинного законодавства з метою вдосконалення процедури виконання судових рішень в інтересах дітей. Відповідний законопроект, розроблений Міністерством юстиції, був схвалений на засіданні уряду 19 червня, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, метою законопроекту є створення законодавчих умов для ефективного виконання Україною міжнародних зобов’язань, взятих відповідно до Гаазької Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року, а також інших міжнародних договорів України у сфері цивільного судочинства та міжнародного приватного права.

Як сказав Лавринович, необхідність удосконалення законодавства засвідчила практика щодо розгляду справ про повернення дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, звернення судів України до іноземних судів з дорученнями про правову допомогу, а також виконання доручень іноземних судів на території України.

У цьому зв‘язку уряд пропонуватиме законодавчі зміни, які передбачають визначення процедури примусового виконання рішень про повернення дитини до держави місця її постійного проживання у відповідності до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей; спрощення розшуку дитини під час виконання рішень про відібрання та повернення дитини.

Крім того, пропонується удосконалити процедуру примусового виконання рішень про стягнення аліментів; визначити порядок направлення судових рішень особам, які проживають за кордоном; встановити можливість вручення документів, викладених іноземною мовою тощо.

З цією метою проектом запропоновано внести відповідні зміни до Господарського процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про міжнародне приватне право», «Про виконавче провадження».

Передбачається, що ухвалення запропонованих змін не лише дозволить покращити порядок розгляду судами України справ про забезпечення повернення незаконно переміщених і утримуваних дітей з дотриманням всіх вимог та встановлених цією Конвенцією строків, але й позитивно вплине на виконання Україною міжнародних зобов’язань, сприятиме ефективному захисту прав та інтересів дітей від наслідків їх незаконного переміщення, а передбачена Конвенцією процедура забезпечить їх швидке повернення в державу постійного проживання, підкреслив міністр юстиції.

Крім того, за його словами, прийняття закону дозволить спростити процедуру розшуку дитини під час виконання рішень про відібрання та повернення дитини, а також удосконалити процедуру стягнення аліментів.