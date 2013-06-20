Кримчанин розстріляв сусіда через траву біля будинку

У Криму в Армянську пенсіонер з пневматичної гвинтівки поцілив у сусіда. Захищав траву біля будинку - це так він пояснив правоохоронцям. Зброя застосував, бо до його слів не прислухалися.

Конфлікт стався посеред поля. 43-річний житель Вірменська з донькою приїхали сюди накосити трави. Раптом вийшов пенсіонер, який живе поруч і сказав забиратися геть. Коли чоловік проігнорував вимогу, дідусь дістав стару пневматичну гвинтівку. Одна свинцева куля пролетіла мимо вуха людини, а інша застрягла в потилиці.

Пенсіонер стріляв з гвинтівки, щоб випровадити надокучливого сусіда, який унадився косити траву. Саме так ситуацію чоловік пояснив правоохоронцям.

Сам стрілок з журналістами не спілкується. Переніс серцевий напад, каже його дружина. Вона в конфлікті не звинувачує свого чоловіка, а односельця, що часто пас біля їхнього будинку коня і корів.

Пневматичну гвинтівку, поки триває розслідування, у 73-річного діда правоохоронці відібрали. За скоєне його можуть навіть посадити.

Міліція з'ясовує подробиці, але проте конфлікт практично вичерпаний. Пенсіонер обеззброєний, його опонент вирішив траву косити тільки під будинком, через кілька днів йому з голови повинні дістати кулю. Ось тільки кожна зі сторін досі наполягає на необхідності покарати свого кривдника.

ТСН