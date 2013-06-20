У Донецькій області міліція виявила у фермера посіви конопель

У Донецькій області в одному з сіл Ясинуватського району міліція виявила і на поточному тижні ліквідувала посіви конопель у місцевого фермера.

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, правоохоронцями було встановлено, що, займаючись фермерством, 37-річний чоловік на власних полях вирощував для продажу овочеві та зернові культури. Паралельно з цим серед кукурудзи і соняшника він висаджував насіння конопель, приховуючи їх таким чином від сторонніх. Коли приходив час, достиглий врожай збирався, перероблявся і реалізовувався певному колу знайомих.

Злочинна діяльність наркоаграрія була задокументована. Під час санкціонованих обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено близько 40 г канабісу, кустарного виготовлення пристосування для його вживання (бульбулятор), насіння канабісу, а також 215 кущів конопель. Рослини виростали у нього вдома, на ретельно доглянутому городі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, зберігання або збут наркотичних засобів) та ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Максимальне покарання за даними статтями становить до 10 років позбавлення волі.

У даний час фігурант заарештований, накладено арешт і на все його майно.