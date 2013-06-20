У Чернігові міліція затримала браконьєрів
Завдано збитків на 60 тис. грн
18 червня правоохоронці затримали шістьох мешканців Чернігівської області, які зяберними сітками завдали рибному господарству збитків більше ніж на 60 тис. грн.
На Дніпрі в урочищі Коноплянка Ріпкинського району Чернігівської області працівники лінійного відділення в річковому порту «Чернігів» затримали батька й сина з приятелем, які виловили риби цінних порід на 20 тисяч грн. За даним фактом проводиться перевірка.
Під час відпрацювання Куликівського району працівники держслужби боротьби з економічною злочинністю Куликівського РВ спільно з працівниками "Чернігіврибохорони" затримали двох жителів с.Вертіївка Ніжинського району, які своїми браконьєрськими діями завдали збитків рибному господарству на 35 тисяч гривень. Ці нищівними виловили 100 щук, 40 карасів, 7 в’юнів та 30 пліток. Стосовно порушників відкрито кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) - карається обмеженням волі на термін до трьох років з конфіскацією знарядь промислу та всього добутого.
На затоці Десни неподалік села Друцьке Чернігівського району працівники лінійного відділення в річковому порту «Чернігів» виявили факт незаконного вилову риби забороненими знаряддями лову - сітками зяберними жителем Менського району. Чоловік виловив риби цінних видів на 5 тисяч гривень. За даним фактом проводиться перевірка.