У Чернігові міліція затримала браконьєрів

18 червня правоохоронці затримали шістьох мешканців Чернігівської області, які зяберними сітками завдали рибному господарству збитків більше ніж на 60 тис. грн.

На Дніпрі в урочищі Коноплянка Ріпкинського району Чернігівської області працівники лінійного відділення в річковому порту «Чернігів» затримали батька й сина з приятелем, які виловили риби цінних порід на 20 тисяч грн. За даним фактом проводиться перевірка.

Під час відпрацювання Куликівського району працівники держслужби боротьби з економічною злочинністю Куликівського РВ спільно з працівниками "Чернігіврибохорони" затримали двох жителів с.Вертіївка Ніжинського району, які своїми браконьєрськими діями завдали збитків рибному господарству на 35 тисяч гривень. Ці нищівними виловили 100 щук, 40 карасів, 7 в’юнів та 30 пліток. Стосовно порушників відкрито кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) - карається обмеженням волі на термін до трьох років з конфіскацією знарядь промислу та всього добутого.

На затоці Десни неподалік села Друцьке Чернігівського району працівники лінійного відділення в річковому порту «Чернігів» виявили факт незаконного вилову риби забороненими знаряддями лову - сітками зяберними жителем Менського району. Чоловік виловив риби цінних видів на 5 тисяч гривень. За даним фактом проводиться перевірка.