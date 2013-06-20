Міліція цьогоріч ліквідувала 52 міжнародні наркоканали

З початку року правоохоронці ліквідували 52 міжнародні наркоканали. Про це повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний під час прес-конференції в МВС.

Зокрема, припинено діяльність 34 нарколабораторій та 670 осередків нелегального вживання та виготовлення наркотиків, задокументовано 30 кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.

Однією із найбільш актуальних залишається проблема незаконного обігу наркотиків і як наслідок вчинення низки злочинів у стані наркотичного сп’яніння.

«Тільки цього року наркоманами та особами, які перебували у стані наркотичного сп’яніння, скоєно майже 2 тис. злочинів, серед яких сім убивств, п’ять тяжких тілесних ушкоджень, 79 грабежів, 10 розбоїв, 64 шахрайств та понад 560 крадіжок», – зазначив начальник управління.

Загалом правоохоронці вилучили із незаконного обігу більше тонни наркотичних засобів та майже 4 кг психотропних речовин.

За словами Олега Школьного, з початку року у стані наркотичного сп’яніння затримано понад півсотні неповнолітніх, у тому числі семеро школярів. До 48 неповнолітніх застосовано заходи адміністративного впливу за незаконні дії з наркотиками.

Також начальник управляння повідомив, що з метою профілактики та убезпечення молоді від вживання наркотиків підрозділи міліцейського відомства розробляють спеціалізовану пам’ятку для школярів, де будуть роз’яснені найбільш актуальні питання.

«Ми зустрічалися із дітьми в школах та з’ясували, що вони знають про наркотики не із фільмів чи Інтернету, а з реального життя. Хтось вживав уже сам, а комусь розповідали друзі. Тому дуже важливо проводити таку профілактичну роботу саме зі школярами. Адже доведено, що ті, хто не спробував наркотики до 21 року, скоріше за все, і не стануть на хибний шлях», – сказав Олег Школьний.

Зупинився правоохоронець і на розповсюдженні наркотичних засобів у розважальних закладах, місцях масового проведення дозвілля та боротьбі з цим явищем.

«Підрозділами БНОН постійно відпрацьовуються розважальні заклади. У результаті цього зареєстровано майже 730 кримінальних правопорушень, за якими 417 особам вручено повідомлення про підозру», – підкреслив Олег Школьний.

Школьний додав, що в наркоділків вилучено понад 27 кг наркозасобів.