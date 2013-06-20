Школяр під час канікул «замінував» школу

У Миколаївській області до міліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що будівлю однієї із загальноосвітніх шкіл смт. Березнеговате заміновано.

Як повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області, до будівель навчальних закладів райцентру виїхали слідчо-оперативна група Березнеговатського райвідділу міліції, ДСНС, співробітники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовим собакою, а також бригада швидкої медичної допомоги.

Райони можливої події було оточено. З приміщень шкіл було евакуювали 38 осіб - працівників навчальних закладів. Правоохоронці перевірили адміністративні будівлі та прилеглі до них території, вибухового пристрою знайдено не було.

Співробітниками міліції в ході проведення оперативних заходів було встановлено особу неповнолітнього, який повідомив про замінування. Ним виявився 13-річний мешканець одного із сіл району.

Слідчим відділенням Березнеговатського РВ УМВС вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по ч.1 ст.259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.