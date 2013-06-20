На Полтавщині 12-річна дівчинка покінчила життя самогубством
Бо її змушували полоти город
У Карлівці Полтавської області 12-річна дівчинка покінчила життя самогубством.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю обласного управління міліції.
За їхніми даними, тіло дівчинки, що висіло в літній кухні, о 16 годині 18 червня виявив її 54-річний вітчим.
Прибулі на місце лікарі констатували смерть дівчинки.
При огляді місця пригоди слідчо-оперативна група міліції виявила передсмертну записку, в якій школярка пояснювала, що пішла з життя тому, що її змушують полоти город і не пускають у гості до тітки й бабусі.
Як з`ясували міліціонери, загибла жила разом із 31-річною матір`ю та її співмешканцем. Сім`я на обліку в міліції не перебувала. Обоє батьків дівчинки працюють.
Опитавши сусідів правоохоронці встановили, що минулого року дівчинка вже намагалася покінчити життя самогубством у такий самий спосіб, але родичі встигли «витягнути її з петлі».
За фактом пригоди почато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 КК України (доведення до самогубства), в ході якого з`ясовуватимуться причини й обставини трагедії.