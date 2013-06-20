Укртрансінспекція отримала право зупиняти ТЗ для перевірки

Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті України (Укртрансінспекція) отримала право зупиняти транспортні засоби (ТЗ) для перевірки дотримання норм і правил перевезення пасажирів і вантажів.

Відповідну постанову Кабінету міністрів України №422 від 20 травня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, представник Укртрансінспекції має право зупинити ТЗ у разі порушення правил посадки-висадки пасажирів; порушення розміщення візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства з облаштування, експлуатації транспортного засобу з явними ознаками технічної несправності.

Також надано право зупинити ТЗ у випадку, якщо характер його руху викликає сумніви у можливості водія управляти ним; за відсутності номерних знаків на ТЗ, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до здійснення ДТП.

Водій ТЗ зобов`язаний надавати на час перевірки посадовцю Укртрансінспекції документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги, передбачені порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, і починати рух тільки з дозволу посадовця інспекції.

Перевірка одного транспортного засобу, згідно з постановою, проводиться упродовж не більш ніж однієї години.

У випадку, якщо при проведенні перевірки виявлені порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення; у разі виявлення порушення правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів складається акт і повідомляється відповідний підрозділ МВС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 червня схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху», згідно з яким значно зростуть штрафи за руйнування доріг.

Розмір штрафу для водіїв становить від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн), для посадовців, громадян – суб`єктів господарської діяльності – від 80 до 125 неоподатковуваних мінімумів (1360-2125 грн).

При повторному здійсненні упродовж року будь-якого з порушень штрафні санкції становитимуть: для водіїв – від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів (1360-1700 грн), для посадовців, громадян – суб`єктів господарської діяльності – від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 грн).

Крім того, згідно із пропонованими змінами, Державтоінспекція разом з посадовцями Укртрансінспекції або окремо отримають право зупиняти транспортні засоби для здійснення габаритно-вагового контролю.