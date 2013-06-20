Повідомлення про замінування розкриваються майже у 100%

Заради розваги діти часто вдаються до необміркованих вчинків, навіть не замислюючись над тим, чим це може для них обернутися. Звичайний жарт про замінування школи може закінчитися ув`язненням для неповнолітнього, або величезним штрафом для його батьків.

Крім значних матеріальних збитків у частині витрат бюджетних коштів на виїзд працівників ОВС, СБУ, вибухотехнічної та пожежно-рятувальної служб, лікарів швидкої медичної допомоги для ліквідації можливих наслідків загрози вибуху, правопорушники спричиняють ще й моральну шкоду – припиняється діяльність закладів, люди отримують психологічний стрес. На фоні телевізійних оглядів таких подій у людей з нестійкою психікою та дітей можуть виникати панічні реакції або ж прагнення наслідування.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

„Усі добре пам’ятають трагічні минулорічні події в місті Дніпропетровську, унаслідок яких від вибухів постраждали 27 осіб. Аби убезпечити громадян законодавці посилили відповідальність для суб’єктів злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), зокрема введенням покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Адже кожен раз реагуючи на повідомлення про замінування працівники міліції мобілізують усі сили, аби не допустити надзвичайну пригоду та вберегти людей від лиха”, - зазначається у повідомленні.

З початку року від загальної кількості завідомо неправдивих повідомлень про замінування складова вчинених дітьми – 17%, більш ніж половина з яких – про замінування навчальних закладів.

Т.в.о. начальника УКМСД МВС України Марк Макаров зазначає, що як правило неправдиві дзвінки про замінування надходять від хлопців з їхніх мобільних телефонів або телефонів друзів, під час навчального процесу, але іноді трапляються й такі спритні учні, які «мінують» школи й у період канікул.

Стосовно жартівників, які досягли 16-річного віку відкрито кримінальні провадження, а от батьки молодших веселунів можуть заплатити зовсім не «смішну» суму за хибний виклик спецслужб.

Як з’ясувалося, основними мотивами, які спонукають юнаків на вчинення правопорушень цієї категорії є бажання розважитися, пожартувати, повихвалятися перед друзями, зірвати проведення уроку, а також просто похуліганити.

- Використання можливостей спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ дозволяє розкривати кримінальні правопорушення, пов’язані із завідомо неправдивими повідомленнями про загрозу безпеці громадян, майже у 100% випадків, - зазначає Марк Макаров. - Найчастіше діти починають жартувати із законом через звичайне незнання та неусвідомлення правових наслідків свого діяння, через недостатню увагу батьків і вчителів до їх виховання та неналежний контроль за їх поведінкою.

Дієвим заходом профілактики таких правопорушень, на думку фахівця, є проведення зустрічей з дітьми в навчальних закладах, зокрема практичних занять із залученням експертів-вибухотехніків та кінологів.

- Позитивним прикладом у вирішенні цієї проблеми може стати започаткована керівництвом УМВС України в Житомирській області роз’яснювальна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл про відповідальність, передбачену ст. 259 КК України, з одночасним проведенням навчання щодо дій при умовному повідомленні про замінування, демонстрацією роботи вибухотехніків під час пошуку вибухівки та знешкодження виявленого пристрою, здійснення навчальної евакуації з навчального закладу, - відзначив Марк Макаров.

Проте, «мінують» не тільки діти, а й дорослі деколи бавляться у такі ігри. Та й відповідальність для них набагато серйозніша. Так, у Херсонській області телефонний хуліган отримав два року тюрми. Варто зазначити, що у березні чоловік під час відпочинку в Судаку в нетверезому стані повідомив про мінування місцевої автостанції, через що було припинено сполучення Феодосія - Судак - Алушта. «Жартівника» засудили до двох років позбавлення волі за ч.1 ст.259 Кримінально кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

А 23 травня, в аеропорту Сімферополя був відкладений виліт літака в Москву через жарти російського пасажира щодо вибухівки на борту.

„Шановні громадяни, звертаємо вашу увагу на те, що подібні жарти караються позбавленням волі на строк від 2 до 8 років або відшкодуванням значних матеріальних збитків для батьків жартівника. Тож перед тим, як зробити подібний дзвінок – замислитесь, адже за нього ви можете розрахуватися ціною власної волі та здоров’ям близької людини”, - наголошується у повідомленні УЗГ.