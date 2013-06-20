У Харкові 17-річна студентка випала з вікна гуртожитку

У Харкові загинула неповнолітня студентка, яка випала з вікна гуртожитку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 18 червня близько 17:25 до харківської лікарні в тяжкому стані була доставлена 17-річна жителька Харківської області, яка мешкала в одному з студентських гуртожитків.

Лікарі діагностували в неї чисельні переломи ребер та лівого передпліччя, закриту черепно-мозкову травму, забиття та розриви внутрішніх органів.

Через декілька годин під час проведення операції дівчина померла.

Працівники міліції Московського райвідділу міліції за вказаним фактом провели відповідну перевірку. На місці події правоохоронці, опитавши мешканців гуртожитку та свідків події, з’ясували, що загиблою є студентка 1-го курсу одного з харківських училищ.

Близько 17:00 дівчина намагалася вивісити випрану білизну та з власної необережності випала з вікна своєї кімнати, розташованої на 4-му поверсі гуртожитку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.