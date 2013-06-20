В Криму міліція розслідує загибель плавця, що потрапив під катер

Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за фактом потрапляння плавця під гвинт катера в сакському селі Попівка на заході Криму, внаслідок чого чоловікові відрізало праву руку, і він загинув.

Як повідомила кореспондентові УНІАН телефоном прес-офіцер сакського міськвідділу міліції Ірина Бессараб, розслідування проводиться за частиною 1 статті 291 Кримінального кодексу (порушення правил керування транспортним засобом, що призвело до загибелі людини).

«Катером керував 44-річний чоловік, який приїхав до Криму із Західної України. З`ясовуємо, чия провина в події: чи то водія, чи то плавця, який далеко заплив», - сказала Бессараб.

Вона повідомила також, що особу загиблого поки що не встановлено. На вигляд йому 35-40 років. На пляжі чоловік був без документів.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня курортники знайшли за 30 метрах від берега труп. Загиблий був без правої руки. Медики констатували смерть чоловіка через травматичну ампутацію руки.