Експертна служба МВС визнана однією з найкращих у Європі

Експертна служба МВС України гідно заявила про себе не тільки всередині держави, але й за кордоном. Служба стала однією з найкращих, наприклад, в Європі, - заявив перший міністр внутрішніх справ незалежної України генерал внутрішньої служби Андрій Василишин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 20 червня у МВС вшановували фахівців Експертної служби, якій виповнюється 13 років. За участю експертів служби розкрито резонансні злочини, серед яких розбійні напади на банки, інкасаторські автомобілі, а також злочини, пов'язані з вибухами і шахрайствами. Колишні керівники МВС також запевняють, що експертна служба відомства - одна з найкращих в Європі.

«За спектром і обсягом досліджень Експертна служба МВС стала одним із впливових суб'єктів експертної діяльності України. Завдяки кожному з експертів побудована сучасна і унікальна система експертно-криміналістичного забезпечення, яка динамічно розвивається і з кожним роком лише набирає обертів», - підкреслив начальник служби Дмитро Жидков.

Тим часом перший міністр внутрішніх справ незалежної України генерал внутрішньої служби Андрій Василишин зазначив, що Експертна служба гідно заявила про себе не тільки всередині держави, але й за кордоном.

За його словами, служба стала однією з найкращих, наприклад, в Європі. «Ви ніколи не були замішані в гучних скандалах. Ви з тих, хто сумлінно і чесно виконував і виконує свій службовий обов'язок - вірою і правдою служити людям», - сказав він.

Про досягнення в розкритті резонансних злочинів розповів і перший заступник начальника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос.

«На сьогодні наші фахівці успішно освоюють молекулярно-генетичну експертизу - вид досліджень, який стає чи не єдиним і найефективнішим у доказі вини зловмисників. Подібні дослідження на сьогодні проводять лише в Мінохорониздоров'я і МВС. У правоохоронному відомстві уже дієво працюють 9 подібних лабораторій», - відмітив Костянтин Дубонос.