Захарченко вважає „добрим знаком” рішення харківського суду

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає „добрим знаком” сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Харківської області про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт трьом працівникам Держслужби охорони.

Про це Віталій Захарченко заявив УНІАН, коментуючи рішення суду, який змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт працівникам Державної служби охорони Сергію Зубку, Артему Крилову й Ігорю Колюшенкову, які брали участь у затриманні в ресторані судді одного з районних судів міста.

„Сьогодні у Харкові трьом працівникам міліції, які 12 червня затримали біля місцевого кафе суддю, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на домашній арешт. Це – добрий знак, адже зайві емоції відкинуті, а ми – за прийняття законного рішення”, - заявив Віталій Захарченко.

Він наголосив на тому, що „з метою належного з’ясування обставин інциденту я вже у перші години після події направив до Харкова фахівців центрального апарату МВС України – працівників Управління інспекції з особового складу та Департаменту внутрішньої безпеки. Перевірка ще триває. Також я звернувся до Генерального прокурора із проханням взяти під особистий контроль цю справу”.

„Як очільник найбільшого правоохоронного відомства, хочу запевнити всіх у тому, що завжди буду опікуватися долею своїх співробітників та їх сімей. Ми зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні, адже працівник міліції, який виходить на службу, повинен бути впевнений у тому, що якщо він буде діяти за законом, то й закон його захистить. Тисячі міліціонерів, які щодня забезпечують спокій у державі, часто ризикуючи здоров’ям та життям, будуть й надалі гідно виконувати свою роботу із забезпечення громадського порядку”, - наголосив Віталій Захарченко.



