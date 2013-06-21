У Макіївці затримали працівника комісії регулювання зв`язку України

08:14, 21 червня 2013
Кримінал
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Під час отримання хабара

У Макіївці Донецької області під час отримання хабара міліція затримала працівника комісії регулювання зв`язку України.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, затриманий 38-річний працівник комісії регулювання зв`язку України, який отримував неправомірну вигоду від представників комерційних структур за не притягнення їх до адміністративної відповідальності при реалізації несертифікованих мобільних телефонів.

У результаті проведення оперативних заходів правоохоронцями був встановлений приватний підприємець, який займається реалізацією мобільних телефонів і комунікаційних пристроїв через торгову мережу. Бізнесмен повідомив, що перевіряючий з комісії зв`язку вимагав у нього 10 тис грн за складання позитивного висновку за результатами перевірки магазину і не притягнення господаря до адмінвідповідальності.

Оперативники затримали хабарника на «гарячому». Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України, ведеться досудове розслідування.

 

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