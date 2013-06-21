У Львові затримали „серійного” домушника

Львівські правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який тривалий час спеціалізувався на крадіжках з квартир.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, співробітники карного розшуку обласного управління міліції затримали „домушника” на гарячому після того, як він обікрав одне з помешкань на вулиці Генерала Чупринки у Львові.

„На рахунку 35-річного львів’янина 28-квартирних крадіжок, скоєних на території міста Львова, а також у Яворівському районі області. Окрім цього, правоохоронці продовжують перевіряти його причетність до скоєння злочинів на території міст Стрия, Дрогобича і Трускавця”, - розповіла Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що злочинець викрадав з помешкань ювелірні вироби, валюту, гроші, фотоапарати, мобільні телефони та ноутбуки, а крадені речі у той самий день здавав до ломбарду. Виручені кошти злодій витрачав на наркотики.

Затриманий лише рік тому вийшов з в’язниці, де відбував покарання за квартирні крадіжки.

За фактом скоєння крадіжок проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 185 КК України.

Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.