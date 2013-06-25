У Чернівцях затримали громадянина Італії

Буковинські правоохоронці затримали громадянина Італії, який майже два роки розшукувався італійськими правоохоронними органами за скоєння ряду злочинів на території своєї країни.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Чернівецькій області, затримали зловмисника під час проведення оперативно-профілактичних заходів у взаємодії з територіальними підрозділами Державної прикордонної та міграційної служб з метою попередження та розкриття злочинів, учинених представниками етнічних діаспор та іноземцями на території Буковини.

42-річний громадянин Італії, який з червня 2011 року розшукувався італійськими правоохоронними органами за контрабанду та торгівлю людьми, наразі затриманий і перебуває під вартою, стосовно нього вирішується питання про екстрадицію.

Загалом, під час спецзаходів правоохоронцями області перевірено понад 2650 іноземців. У результаті задокументовано 17 правопорушень, які внесено до єдиного обліку, за 14 фактами розпочаті кримінальні провадження.

Так, працівниками УБОЗ УМВС за використання завідомо підробленого документу затримано громадянина Молдови, а також трьох інших іноземців за підозрою у злочинах, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. За цими фактами відкритті кримінальні провадження.

Крім цього, виявлено 70 фактів порушення іноземними громадянами адміністративного законодавства України щодо правил перебування на території нашої держави. За всіма фактами стосовно іноземців складені протоколи про скоєння адміністративних правопорушень.