Міліціонера, якого намагалися підірвати, врятувала уважність

У Миколаєві намагалися підірвати майора міліції. Чоловік вранці у понеділок, 24 червня, підійшов до свого автомобіля "Опель", припаркованого у дворі багатоповерхівки, і побачив на боковому дзеркалі прикріплений скотчем пакунок.

Він спробував відчепити предмет, натомість, пролунав вибух. «На склі був коробочок, скотчем закріплений. Але він розумний, коробочок цей руками не взяв, а взяв палицю і став це... І тут вибух", - розповіла знайома майора.

На щастя, травми виявилися нетяжкими. Рани на руках чоловікові обробили, а від шпиталізації він відмовився.

Що саме здетонувало в автомобілі та хто причепив небезпечний предмет до машини - з'ясовують правоохоронці.

Власник машини працює слідчим в одному з підрозділів миколаївської міліції. Чи пов'язаний інцидент із його професійною діяльністю - поки що не відомо. Ніяких гучних справ потерпілий останнім часом не вів.

"Як заявляє сам слідчий, ніяких погроз по відношенню до нього в службовій діяльності чи в особистому - не надходило", - повідомила керівник прес-служби обласного управління МВС Ольга Передеренко.

ТСН