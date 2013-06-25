У Донецьку авто згоріло вщент за лічені хвилини. Відео

У центрі Донецька за лічені хвилини згорів легковик. Інцидент стався серед білого дня на жвавій трасі, неподалік від Свято-Преображенського собору.

Незважаючи на те, що на дорозі у цей момент було багато машин, жодна не зупинилася. Водії сигналили і проїжджали повз.

Ніхто навіть не вийшов з вогнегасником, щоб погасити полум'я. А в перші хвилини пожежі машину ще можна було врятувати, розповідають очевидці.

"Явно підпалили, раз з колеса горіти почало", - прокоментував викладене в Інтернеті відео один з користувачів.



ТСН