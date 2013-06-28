У Сумській області 20-річна шахрайка продала чужий будинок

У Ромнах Сумської області затримано 20-річну дівчину, яка продала чужий будинок за 3,2 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, до міліції звернулася жінка із заявою, що невідомі розбирають будинок її сусідки. Вона пояснила, що господиня перебуває на заробітках в іншому місті й будинок нікому не продавала.

Слідчо-оперативній групі на місці 22-річний хлопець сказав, що будинок він придбав недавно за 3,2 тис. грн, а документально угоду з продавщицею вони вирішили не оформляти, щоб уникнути «паперової тяганини».

Шахрайкою виявилася 20-річна місцева жителька, що вже мала судимість за крадіжку. У скоєному вона зізналася і пояснила, що власницю будинку добре знала, а ідея продати її будинок прийшла випадково.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 2 Кримінального кодексу України (шахрайство).