ДАІ попереджає водіїв про погіршення ситуації на автошляхах

Державтоінспекція України попереджає водіїв про ускладнення погодних умов і погіршення через це дорожньої ситуації на автошляхах країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на інформацію Гідрометцентру, 1 – 2 липня на більшій частині країни йтимуть дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, у південній та східній частині місцями сильні дощі, лише 1 липня в західній частині, а 2 липня на Правобережжі переважно без опадів.

"За таких погодних умов, ДАІ України звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно додержуватися вимог Правил дорожнього руху", - зазначили в ДАІ, наголосивши: "Якщо дощ настільки сильний, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, що їде попереду, відмовтеся від продовження руху. В такій ситуації зупиніться на узбіччі, обов'язково включивши при цьому аварійну світлову сигналізацію. У дощ, а особливо з настанням сутінок, водіям і пішоходам рекомендується обов'язково виділити себе на дорозі. Водії повинні заздалегідь включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи - по можливості використовувати світлий одяг і світлоповертаючі елементи, що дозволить водіям здалеку їх побачити на дорозі і відповідно зреагувати".



