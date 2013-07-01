Працівник юстиції під час нічного полювання застрелив чоловіка

У Львівській області під час нічного полювання випадково був застрелений 25-річний чоловік.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 29 червня, близько 2-ї години ночі, до Золочівського райвідділу міліції звернувся 40-річний мешканець міста Золочева, який повідомив, що близько 00.05 під час полювання з використанням вогнепальної зброї біля села Почапи Золочівського району Львівщини він „почув шум і подумав, що це кабан та вистрілив з власної зареєстрованої рушниці”.

Коли чоловік підійшов до місця звідки чув шум, то побачив там нерухоме тіло молодого чоловіка, як з’ясувалося згодом, 25-річного жителя Золочівського району, який випадково опинився у лісі.

Інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 119 Кримінального Кодексу України (вбивство вчинене через необережність).

Як повідомило УНІАН джерело в обласному управлінні юстиції, постріл під час полювання здійснив співробітник юстиції, який обіймає посаду начальника одного з районних управлінь юстиції Львівщини.