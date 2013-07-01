На Київщині в громадян РФ викрали бюст царя Миколи ІІ

У Київській області група невідомих осіб вчинила розбійний напад на автомобіль громадян РФ, викравши з нього 90-кілограмовий бронзовий бюст царя Миколи ІІ, який на замовлення транспортувався до Словаччини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, інцидент стався вчора ввечері поблизу селища Мила Києво-Святошинського району.

Як зазначили у ВЗГ, близько 10 осіб заблокували трьома автомобілями без номерних знаків рух російського “Форда”, після чого нападники розбили лобове скло цього автомобіля, вчинили фізичний вплив на його 5 пасажирів, у тому числі із застосуванням сльозогінного газу, після чого викрали з багажника бронзову скульптуру і зникли в невідомому напрямку.

Міліція відкрила за фактом нападу кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Для розкриття цього злочину створено спеціальну слідчо-оперативну групу.

Також у міліції зазначили, що вкрадена скульптура не є художньою або історичною цінністю, про що заявляють і самі потерпілі.