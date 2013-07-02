Особовий склад Врадієвського райвідділу буде переатестовано

Увесь особовий склад Врадієвського райвідділу міліції Миколаївської області буде переатестовано.

Про це заявив сьогодні під час виступу у Верховній Раді України Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

„Мною дано завдання терміново провести позачергове атестування всього особового складу Врадієвського райвідділу та зроблені інші організаційні заходи щодо упередження надзвичайних подій серед особового складу та посилення боротьби зі злочинністю, зміни принципів та посилення вимог до відбору кадрів для проходження служби в органах внутрішніх справ”, - заявив Віталій Захарченко.

