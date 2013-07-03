У Рівному правоохоронці будуть щоденно моніторити Інтернет-ЗМІ
19:49, 03 липня 2013Кримінал
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Для виявлення резонансних подій
У Рівненській області співробітники міліції проводитимуть щоденний моніторинг Інтернет-видань та соціальних мереж на предмет виявлення інформації про події, що можуть викликати суспільний резонанс.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, таке рішення прийняв начальник УМВС в області генерал-майор міліції Василь Лазутко.
На його думку, проведення моніторингу сприятиме врегулюванню оперативної та криміногенної обстановки в області та недопущенню поширення антисоціальних настроїв на території Рівненської області, підтриманню авторитету правоохоронних органів.
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