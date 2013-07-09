У Львові в коробці з-під телевізора знайшли розчленоване тіло жінки

8 липня, у будинку на вул. Володимира Великого у Львові було знайдено розчленоване тіло у коробці.

Про це повідомили журналісти телеканалу ZIK.

За словами журналістів, знайдено труп жінки 1925 року народження у будинку за адресою вул. Володимира Великого, 5.

Також, як повідомляє журналістка з місця події, 88-річну львів'янку розрубали і намагалися винести тіло в коробці з-під телевізора.

За однією інформацією, міліцію викликали соціальні служби, за іншою - донька загиблої.

Водночас, начальник ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила факт, що на вул. В. Великого знайшли тіло.

Наразі додаткова інформація з'ясовується.