У Львові в коробці з-під телевізора знайшли розчленоване тіло жінки
09:19, 09 липня 2013Кримінал
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У житловій багатоповерхівці
8 липня, у будинку на вул. Володимира Великого у Львові було знайдено розчленоване тіло у коробці.
Про це повідомили журналісти телеканалу ZIK.
За словами журналістів, знайдено труп жінки 1925 року народження у будинку за адресою вул. Володимира Великого, 5.
Також, як повідомляє журналістка з місця події, 88-річну львів'янку розрубали і намагалися винести тіло в коробці з-під телевізора.
За однією інформацією, міліцію викликали соціальні служби, за іншою - донька загиблої.
Водночас, начальник ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила факт, що на вул. В. Великого знайшли тіло.
Наразі додаткова інформація з'ясовується.
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