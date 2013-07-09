У Харкові звільнили працівника ДАІ, який п’яним потрапив в ДТП

У Харкові звільнили інспектора роти ДПС з обслуговування стаціонарних постів, старшого сержанта Олександра Мартинова, який вчора в стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам начальник харківського обласного управління Державтоінспекції Олександр Єршов.

“О 12.00 я зібрав весь особовий склад Харківської області, довів до працівників ДАІ наказ начальника УВС №61 від 9 числа, де цей інспектор звільнений з органів внутрішніх справ”, - сказав Єршов.

Він зазначив, що інспектор ДАІ звільнений за порушення дисципліни.

Єршов повідомив, що якщо інспектор через суд поновиться на роботу, облуправління ДАІ буде оскаржувати це рішення.

“Він у нас звільнений за порушення дисципліни. Що стосується поновлення — це право кожного. Якщо суд його поновить, якщо припустімо не врахує той проступок, який скоєний ним в даний час, ми будемо оскаржувати це рішення”, - наголосив начальник облуправління ДАІ.

Він також звернув увагу, що вчинок інспектора Мартинова “не робить честі” всій міліції.

“Такі вчинки, як управління автомобілем в нетверезому стані, нам не роблять честі. Ту роботу зі зниження аварійності, зі стабілізації аварійності на дорогах цей негативний вчинок звів нанівець”, - сказав Єршов.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня близько 20.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський у дорожньо-транспортну пригоду потрапив нетверезий працівник ДАІ. Водій автомобіля ВАЗ-21093 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Працівники ДАІ, які виїхали на місце пригоди, встановили, що за кермом власного автомобіля був 26-річний інспектор роти ДПС з обслуговування стаціонарних постів ДАІ. Інспектор знаходився поза службою.