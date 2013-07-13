Співробітник Святошинського РУ не бив активістку, - МВС

У міліції Києва стверджують, що співробітник Святошинського райуправління не бив активістку біля ринку «Шлях», а лише «виставив вперед долоні», щоб не зіткнутися з нею.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначили в ГУ МВС, 12 липня відповідно до вимог доручення «Про заходи попередження та припинення стихійної торгівлі», кілька працівників патрульно-постової служби міліції несли службу по вулиці Зодчих, в Святошинському районі столиці. В цей час на території, прилеглій до ринку «Шлях», група підприємців здійснювала торгівлю, не маючи жодних дозвільних документів, що є порушенням чинного законодавства.

«Там же знаходилась представниця однієї з громадських організацій. Жінка підбурювала людей на несанкціоновану торгівлю та ігнорування законних вимог правоохоронців. Окрім цього, вона викрикувала в бік співробітників міліції нецензурні слова», - підкреслюється в повідомленні.

За даними ГУ МВС, «під час роз’яснення торгуючим громадянам одним з правоохоронців вимог чинного законодавства щодо заборони несанкціонованої торгівлі активістка стала поміж ним та натовпом, спиною до співробітника міліції та почала рухатися в його бік».

«Аби не зіткнутись з жінкою, правоохоронець виставив вперед долоні, доторкнувшись спиною до них, активістка почала голосно кричати, що її вдарив працівник міліції. Викликала швидку допомогу. Та зателефонувала до чергової частини Святошинського райуправління міліції», - йдеться в повідомленні.

За даними міліції, з місця події її було госпіталізовано до однієї з лікарень Святошинського району Києва. Після обстеження жінки лікарі констатували забій лівої половини грудної клітини, інших пошкоджень зафіксовано не було, додали у ВЗГ.

При цьому в главку міліції вказують, що «заявниця – уродженка Волинської області, 1984 року народження. Лише впродовж цього року активістка 4 рази затримувалась правоохоронцями за порушення встановленого порядку проведення мітингів та зборів».

В подальшому матеріали за зверненням активістки були зареєстровані та передані до прокуратури для проведення перевірки. За даним фактом прокуратурою Святошинського району розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень, нагадали в міліції.

Водночас група підприємців спільно з представниками однієї з громадських організацій вирушили у бік Святошинського райуправління. «Там вони організували мітинг з вимогою видати їм співробітника міліції, який, нібито, вдарив жінку, для вчинення самосуду. Понад 30 громадян намагались заблокувати вхід до райуправління. До присутніх звернулись керівники райуправління та пояснили громадянам, що їх вимоги та дії суперечать чинному законодавству», - йдеться в повідомленні.

Проте, заявили у ВЗГ, окремі мітингувальники проігнорували звернення правоохоронців та, грубо порушуючи громадський порядок, із застосуванням фізичної сили намагались проникнути на територію райуправління. «При цьому вони пошкодили кілька секцій металевого паркану. Після чого невідомі громадяни застосували сльозогінний газ проти правоохоронців», - зазначається в повідомленні.

В результаті конфлікту 11 співробітників Святошинського райуправління зазнали тілесних ушкоджень, наразі їх госпіталізовано, підкреслили у ГУ МВС.

Згодом, додали у главку, по прибуттю на місце події керівництва столичної міліції було організовано зустріч з ініціативною групою мітингувальників та народним депутатами. Після неї керівник столичної міліції провів бесіду з присутніми. «Після цього громадяни та представники окремих політичних сил та громадських організацій мирно залишили територію рай управління», - йдеться в повідомленні.

Загалом у мітингу брали участь близько 100 осіб, переважна більшість з них – представники політичних партій та громадських організацій. Також на заході були присутні 10 підприємців з ринку «Шлях», додали в міліції.

Наразі за даним фактом проводиться подальша перевірка, підкреслили у ВЗГ.