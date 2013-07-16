На Закарпатті викрадачі автомобіля з битою накинулися на ДАІшників

До правоохоронців Хустського міськвідділу звернувся місцевий мешканець та повідомив про угон автомобіля з його дворогосподарства. Керівництвом міськвідділу негайно було ведено план «Перехват», повідомлено всі наряди Державтоінспекції та виставлено додаткові пости.



Фото: МВС України

На одному з таких постів інспектори ДПС ДАІ побачили, що на шаленій швидкості у їх сторону рухається автомобіль, схожий на той, що розшукується. Даний автомобіль був без номерного знаку. На законну вимогу працівника міліції про зупинку, водій лише додав швидкості і поїхав далі. Миттєво зорієнтувавшись інспектори ДАІ розпочали переслідування. Вже за декілька кілометрів правоохоронці наздогнали авто.

Під час затримання правопорушники намагалися вчинити непокору працівникам міліції. Один із них схопивши «биту» накинувся на інспекторів ДПС. Проте, завдяки хорошим професійним навикам працівники Державтоінспекції затримали порушників та одягли на них кайданки.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Чоловіки були доставлені до міськвідділу міліції. Як з'ясувалося згодом, зловмисниками виявилися непрацюючі місцеві жителі, один з яких раніше судимий по статі 187 частині 3 Кримінального кодексу України «Розбій».

Знайдений автомобіль доставлено на штраф майданчик.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289 частина 2 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом групою осіб».

Керівництвом УМВС та УДАІ Закарпаття вирішено заохотити працівників Державтоінспекції за професійні дії при затриманні, - повідомили Закарпаття онлайн в УДАІ УМВС України в Закарпатській області.