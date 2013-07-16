У Єнакієвому на вулиці чоловік застрелив безробітного

У Єнакієвому Донецької області в результаті проведення слідчих дій затримано 37-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві.

Як повідомили УНІАН в УГЗ МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 15 липня на одній з вулиць Єнакієвого під час раптово виниклої сварки пострілом із револьвера поранив у грудну клітину 34-річного безробітного. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

Зброю вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).