Міліція затримала інкасатора, який розстріляв двох своїх колег

На Дніпропетровщині протягом доби затримано розшукуваного озброєного інкасатора.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні, 16 липня, співробітники міліції затримали громадянина, який причетний до скоєння нападу на інкасаторську машину та вбивства двох осіб.

„Затримали о 12.00 у м. Зеленодольську, що в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Копітка, оперативна та злагоджена праця правоохоронців дозволила протягом доби затримати підозрюваного”, - зазначається у повідомленні.

Внаслідок проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, які не припинялися і вночі, введеному плану «Сирена», високому професійному рівню і взаємодії структурних підрозділів ГУМВС та прокуратури був затриманий розшукуваний озброєний чоловік, котрий має військову освіту та досвід служби в збройних силах, гарну фізичну форму.

Завдяки швидким діям правоохоронців під час затримання він не встиг вчинити опір. Зброя – два пістолета та гроші – вилучені, постраждалих немає, - інформує УЗГ МВС України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, затриманий – інкасатор, який зник з автомобіля в якому були виявлені вбитими водій та інкасатор банку.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль з двома загиблими.

Близько 13.00, до міліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Кіровоград-Запоріжжя в Апостолівському району Дніпропетровщини виявлено покинутий інкасаторський автомобіль, в якому знайдено мертвими інкасатора та водія.

З місця трагедії зник другий озброєний інкасатор. Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.