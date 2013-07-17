Водії не носитимуть в ДАІ квитанцію про сплату штрафів

Міністерство внутрішніх справ передбачило, що обмін інформацією про сплачені штрафи буде здійснюватися через автоматизовані системи, тобто водіям не потрібно буде приносити квитанції про оплату штрафів у ДАІ.

Про це йдеться у відповідному наказі МВС “Про вдосконалення процедури сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху та застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів під час отримання коштів”, який розміщено на сайті Верховної Ради.

В Інструкції з обміну інформацією між автоматизованою системою “Управління фінансами МВС України” та системою “Національна автоматизована інформаційна система Департаменту Державтоінспекції”, котра додається до наказу, зазначено, що завантаження інформації про сплачені штрафи за порушення Правил дорожнього руху відбувається щоденно. Зокрема, відповідний працівник підрозділу ДАІ щодня о 14.00 завантажує інформацію про сплачені штрафи за порушення ПДР в автоматизовану систему Управління фінансами МВС з пакетів файлів виписок, отриманих у територіальних органах Державної казначейської служби України.

Завантажені файли автоматично генеруються в архівні транспортні файли за сплаченими на звітну дату штрафами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та зведений транспортний файл по Україні. Відповідний працівник підрозділу Державтоінспекції здійснює відвантаження архівних транспортних файлів з автоматизованої системи “Управління фінансами МВС України”, розархівування та завантаження засобами програмного забезпечення до НАІС ДДАІ для автоматичного заліку сплачених штрафів.

В Інструкції сказано, що після завершення процесу обробки транспортних файлів формується звіт про результати автоматичного заліку. Платежі, за якими не вдалося здійснити автоматичний залік, заліковуються у ручному режимі.