У Львові «замінували» центральний залізничний вокзал
Евакуйовували майже 500 осіб. Відео
У Львові вчора ввечері через «замінування» центрального залізничного вокзалу евакуйовували 340 пасажирів та 150 співробітників.
Про це УНІАН повідомив головний спеціаліст у зв’язках з громадськістю УМВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.
За даними начальника Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлани Добровольської, вчора близько 22.00 на оперативну лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив, що центральний залізничний вокзал Львова заміновано.
Як зазначила Добровольська, чоловік, який повідомив про замінування, назвав правоохоронцям ім‘я та прізвище, а також адресу проживання, однак будь-яких вимог, які б могли відвернути вибух, не висував.
Вибухотехніки після обстеження вокзалу та прилеглої території не виявили вибухівки.
Роботу вокзалу було відновлено о 24.00, повідомив Кравчук.
Затримки руху потягів не було, оскільки після повідомлення про замінування потяги виводили на запасні колії, зазначив він.
Встановлено, що дзвінок про замінування було здійснено з телефону-автомату на вулиці Городоцькій у Львові. Проводяться заходи із встановлення чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення.