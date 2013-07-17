У Львові «замінували» центральний залізничний вокзал

У Львові вчора ввечері через «замінування» центрального залізничного вокзалу евакуйовували 340 пасажирів та 150 співробітників.

Про це УНІАН повідомив головний спеціаліст у зв’язках з громадськістю УМВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.

За даними начальника Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлани Добровольської, вчора близько 22.00 на оперативну лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив, що центральний залізничний вокзал Львова заміновано.

Як зазначила Добровольська, чоловік, який повідомив про замінування, назвав правоохоронцям ім‘я та прізвище, а також адресу проживання, однак будь-яких вимог, які б могли відвернути вибух, не висував.

Вибухотехніки після обстеження вокзалу та прилеглої території не виявили вибухівки.

Роботу вокзалу було відновлено о 24.00, повідомив Кравчук.

Затримки руху потягів не було, оскільки після повідомлення про замінування потяги виводили на запасні колії, зазначив він.

Встановлено, що дзвінок про замінування було здійснено з телефону-автомату на вулиці Городоцькій у Львові. Проводяться заходи із встановлення чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення.